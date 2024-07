Borsa | Milano chiude in rialzo con Mps in prima fila

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Seduta inper ladi, al pari delle altre Piazze europee alla vigilia delle elezioni nel Regno Unito e, domenica, del secondo turno in Francia. Il Ftse Mib sale dell'1,09% a 33.844 punti. Lo slancio arriva da Mps (+5,71%) sulle scommesse legate al risiko, all'indomani del rafforzamento di Unipol (+3,19%) in Bper (+3,59%) che, al pari del Banco Bpm (+1,22%), è considerata tra le candidate a dare vita al terzo polo bancario. Il mercato si interroga poi sui tempi della dismissione della quota del Mef nel Monte dopo la scadenza del periodo di lockup. Tra i primi della classe anche Leonardo (+3,8%) in scia alla joint venture con la tedesca Rheinmetall. Sotto pressione, invece, Saipem (-2,8%) e vendite su Moncler (-0,7%), Recordati (-0,5%).