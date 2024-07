Billecart-Salmon due cuvée che sono opera d’arte

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella straordinaria cornice del Ristorante Torre, situato nella Torre Prada a Milano, arte e champagne siincontrati in un abbraccio perfetto tra Fondazione Prada e Maison. Proprio come la collezione permanente Atlas di Fondazione Prada, che raccoglie capolavori di artisti contemporanei e favorisce un confronto diretto e non mediato con le arti visive, infatti, la Maisonrappresenta l’eccellenza nel mondo dello champagne, con un patrimonio che spazia tra innovazione e tradizione. Entrambe, nella loro essenza, celebrano la creatività e l’artigianalità, incarnando un senso di bellezza e perfezione che va oltre il tempo. Tra arte e Champagne TEDESI EMANUELEAtlas è un progetto espositivo che evolve nel tempo, un piano alla volta, riflettendo la sperimentazione e la ricerca storica e tematica di Fondazione Prada.