25 arresti ad Aprilia per associazione Mafiosa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ad, in provincia di Latina e a due passi da Roma, è stata scoperta un’finalizzata alle estorsioni, all’usura e al traffico di stupefacenti. Misure cautelari sono state disposte nei confronti di 25 persone – tra cui il sindaco diLanfranco Principi, eletto nelle file del centrodestra a maggio del 2023 dopo una lunga permanenza nel Consiglio comunale come consigliere. alcune di queste sono accusate di far parte di un’radicata nella città pontina che voleva acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici e intendeva ostacolare il libero esercizio del voto. 25adperDalle indagini, che vanno avanti dal 2018, ciò che emerge è che il sodalizio criminale di natura, che non si limitava al solo comune dima anche a quelli limitrofi, avvalendosi della forza di intimidazione del metodo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, aveva come finalità quella di commettere più reati.