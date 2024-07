Wimbledon 2024 i risultati del tabellone femminile | Vondrousova subito fuori! Swiatek e Rybakina avanzano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) In una seconda giornata complicata e giocata ‘a singhiozzo’ a causa della pioggia, il torneodiavrà sicuramente una nuova campionessa. Marketa, vincitrice del 2023, si fa sconfiggere nettamente dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che conquista il primo successo Slam in carriera. E anche bello pesante: per lei derby con Cristina Bucsa. Le altre teste di serie di rango impegnate quest’oggi se la cavano abbastanza comodamente. Elenalascia solo quattro giochi ad Elena Gabriela Ruse, mentre fanno anche meglio Jessica Pegula e Jelena Ostapenko, che perdono solo due e tre giochi. Più complicato il compito della numero 1 al mondo Iga, che si prende una partita sulla carta insidiosa contro Sofia Kenin.