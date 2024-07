Torna la Musica sotto la Torre Viaggio di due secoli con le note

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Domani alle 21.30la, la rassegna diorganizzata dall’Opera della Primaziale Pisana nel Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo. Il primo appuntamento dell’evento di beneficenza, realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana per sostenere la Mensa dei Poveri, sarà l’esecuzione delle "8 stagioni" di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla da parte della violinista Chiara Morandi (nella foto) con EstrOrchestra, con l’obiettivo di mettere a confronto due compositori distanti fra loro più di due. Le Stagioni di Vivaldi fanno parte dei dodici concerti per violino, archi e basso continu+o da "Il cimento dell’armonia e dell’inventione op. 8" (1723-25) e hanno l’indubbia capacità di rievocare nell’animo umano le emozioni suscitate dalle manifestazioni soavi o impetuose della natura.