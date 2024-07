Sorpreso a spacciare davanti a scuola Tunisino patteggia la pena di due anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Lo avevano visto vicino alla, all’entrata e all’uscita dei ragazzini e qualche genitore aveva segnalato la presenza sospetta di un individuo dalla faccia poco raccomandabile. Così i carabinieri avevano intensificato i controlli e una mattina, passandoallamedia dell’istituto comprensivo scolastico Marina di Montemarciano avevano notato anche loro una losca figura. Il sospettato era un 23enne, di origine tunisina, senza fissa dimora. I carabinieri lo hanno avvicinato e perquisito. Addosso aveva 15 grammi di eroina, divisa in 12 involucri e 430 euro. Il denaro era stato apripiegato nelle tasche ed è stato considerato il provento degli spacci già consumati prima dell’arrivo dei carabinieri. Per lo straniero erano scattate le manette e portato in carcere.