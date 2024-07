Seculin e Vandelli ai saluti si punta su Gagno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) I prestiti conclusi di Guarino e Riccio non avevano bisogno di evidenziatori, gli addii disì. Il primo giro di calciomercato il Modena lo apre comunicando la fine del rapporto coi due portieri: "Un onore aver indossato questa maglia per due anni – ha scrittosu Instagram – sono sicuro il futuro sarà glorioso". Negli occhi resterà il rigore parato a Parma, le parate decisive nel periodo in cui ha preso il posto da titolare e una leadership silenziosa alle spalle di. Filippo, modenese, aveva realizzato il sogno della prima maglia in B a Lecco. Per lui, ora, si aprono le porte della Lega Pro. Ora, Catellani dovrà sistemare i nome più pesanti come Tremolada e Oukhadda, sui quali ci sono club di C (per Tremolada) e lo Spezia (per il marocchino).