Ronaldo sbaglia e piange lo salva Diogo Costa | ancora tre rigori parati dopo il record in Champions

(Di martedì 2 luglio 2024) Un superil Portogallo da una clamorosa eliminazione contro la Slovenia negli ottavi di finale di Euro 2024. L’estremo difensore del Porto è stato protagonista della lotteria deiparando tutti e tre i tiri dal dischetto avversari (Ilicic, Balkovec, Verbic) regalando a ct Martinez i quarti di finale contro la Francia di Mbappé.si conferma un grande parailstabilito nella fase a gironi diLeague 2022. In quel caso parò trein fila in tre partite dei gironi contro Bayer Leverkusen (andata e ritorno) e poi Bruges. Insomma, un’altra grande risorsa per il Portogallo oltre allo sconfinato talento del reparto offensivo., lotreilinSportFace.