Romano giro di vite contro gli alloggi sovraffollati | anche 10 persone in un bilocale

(Di martedì 2 luglio 2024)di Lombardia.didella polizia locale della Bassa Bergamasca Orientalee abbandono di rifiuti, due temi da sempre al centro dell’attività degli uomini del comando di via Rubini, guidati dal comandante Arcangelo Di Nardo. Per quanto riguardo le abitazioni, negli ultimi sei mesi sono stati 13 gli interventi specifici e un centinaio le unità abitativellate sul territorio comunale romanese. Leidentificate sono state 213, con l’accertamento di 12 violazioni amministrative e 6 di rilevanza penale. Diversi i casi di sovraffollamento, con condizioni igienico-sanitarie al limite. La situazione più comune è quella di appartamenti di proprietà di cittadini stranieri, spesso asiatici, che affittano ad altreoriginarie delle loro zone, magari che lavorano in uno dei tanti poli logistici della zona della Bassa.