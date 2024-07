Prima mossa di Orban vola a Kiev a sorpresa | Serve una tregua Zelensky | Sì a una pace giusta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Il primo giorno dicome presidente di turno dell’Ue inizia con la visita a. Una visita a, ladall’inizio del conflitto. Buona la. Il premier ungherese, mostrificato dalle sinistre come il pericolo pubblico nel cuore dell’Europa, il “putiniano” dell’Ue, èto nella capitale dell’Ucraina per parlare con il presidente Volodymyrdelle trattative dicon Mosca. Ha così spiazzato con questal’eurosinistra e quella di casa nostra che certo non si aspettavano da un oppositore delle politiche comunitarie di sostegno all’Ucraina un faccia a faccia immediato con il presidente ucraino. Tutti i timori dell’establishment per la presidenza divengono silenziati. Nel colloquio ha detto a Volodymyrdi reclamare “un cessate il fuoco immediato” per “accelerare i negoziati di”.