Pazzesco in MotoGp arriva Hamilton | parteciperà al campionato

(Di martedì 2 luglio 2024) Indiscrezione bomba per il mondo dei motori: dalla Formula 1 alla, Lewispotrebbe partecipare al motomondiale L’immagine di Lewisin sella alla Yamaha di Valentino Rossi qualche anno fa fece scalpore, ma nulla in confronto a ciò che potrebbe accadere questa volta. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 potrebbe sbarcare ine scrivere il suo nome nel motomondiale. È l’indiscrezione lanciata da Simon Patterson a TheRace.com, secondo cui il pilota 39enne sarebbe interessato a entrare nel mondo del motomondiale e farlo in grande stile. Questa volta nessun giro in moto, né tantomeno la partecipazione come pilota di due ruote allavorrebbe, infatti, acquistare un team. Il futuro pilota della Ferrari, dal 2025 affiancherà Charles Leclerc alla guida della monoposto di Maranello, ha messo gli occhi sul team Gresini Racing, la squadra che è stata creata da Fausto Gresini e che dopo la sua scomparsa, nel 2021, è ora di proprietà della moglie Nadia Padovani.