Ora la legge è ancora più chiara | il saluto nazista è punibile anche se fatto con il braccio sinistro

(Di martedì 2 luglio 2024) Una recente sentenza di un tribunale tedesco ha chiarito una volta per tutte la punibilità del gestosenon con il classicodestro teso Si chiamaromano, quello cioè con ildestro alzato verso l’alto di circa 135 gradi con il palmo della mano rivolto al basso e le dita unite, adottato da fascisti e nazisti ad inizio Novecento proprio per dare risalto al concetto di un impero forte, obbediente a un unico capo, quale appunto quello romano era. Unche sempre più spesso vediamo tornare in auge durante alcune particolari commemorazioni, che risulta essere però fuorie quindiper il reato di “apologia di fascismo” Una nuova sentenza sulromano – Cityrunmors.it –. Il reato di Apologia di Fascismo è sttao introdotto nel 1952 con laScelba con una portata, all’epoca molto ampia, ma che in seguito, con il passare degli anni, la sua applicazione è stata ridotta a vietare solo la riorganizzazione del partito fascista da due sentenze della Corte costituzionale che oggi la rendono quasi soltanto simbolica.