Nicolò Zaniolo ha scelto l’Atalanta | ora si cerca l’accordo definitivo col Galatasaray

(Di martedì 2 luglio 2024)ha individuato inil secondo grande rinforzo estivo, dopo quello già ufficializzato di Godfrey dall’Everton, da regalare a Gian Piero Gasperini per rinforzare il parco attaccanti in dotazione all’allenatore nerazzurro in vista di una stagione dal calendario fittissimo e che vedrà gli orobici impegnati in Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Supercoppa europea. La trattativa per l’italiano classe 1999 di proprietà del– reduce da un’annata incolore in prestito all’Aston Villa – prosegue spedita anche se ci sono ancora dei passaggi piuttosto cruciali da completare prima di arrivare alla proverbiale fumata bianca che regalerebbe alla formazione bergamasca un nuovo innesto di qualità.