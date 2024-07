Mora | Napoli Lobotka è un top player Hermoso è il nome giusto e su Chiesa…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024)su Chiesa: all’Europeo è difficile giudicarlo, hanno fatto male tutti. Ha una tecnica incredibile, uno strappo importante A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola, allenatore ed ex calciatore del. Queste le sue dichiarazioni: Le Nazionali minori italiane ottengono grandi risultati, ma tra i grandi facciamo fatica. Qual è il cortocircuito? “Il cortocircuito è nelle prime squadre. Abbiamo dei giovani che crescono bene ma, nelle prime squadre, non trovano spazio, a differenza del passato. Lo vediamo anche con la Nazionale maggiore, che era detentrice del titolo europeo e, invece, ha fatto una figura imbarazzante, per non dire sconcertante”. I nostri giovani non hanno nulla da invidiare dagli stranieri che vengono a giocare in Italia.