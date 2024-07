L’Olanda vince va ai quarti e Zirkzee sta sempre in panchina

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024)riesce are 3-0 contro la Romania l’ottavo di finale di Euro2024. Segnano Cody Gakpo al 20esimo minuto su assist di Xavi Simons e doppietta di Donyell Malen all’83esimo e 93esimo. All’attaccante del Liverpool viene annullata anche la doppietta per fuorigioco. Olanda aidi finale, Romania eliminata Dominio Oranje nel match contro i rumeni, che sono arrivati primi nel girone E per differenza reti, a pari punti con Belgio, Slovacchia e Ucraina. Ancora zero minuti in campo per Joshua, il centravanti rivelazione della scorsa Serie A con il Bologna. Era stato convocato l’ultimo giorno dal ct dopo i forfait di De Jong e Koopmeiners per infortunio. Rimane uno dei pochissimi a non essere mai sceso in campo nei primi quattro match dell’Europeo.