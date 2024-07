LIVE Cobolli-Hijikata Wimbledon 2024 in DIRETTA | manca una partita ma piove!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-CHOINSKI 16:30 L’azzurro sarà in campo dopo Riera-Bouzkova.che però dovrà iniziare una volta che lo scroscio sarà terminato. Non prima delle 17, per ora. 14:00 Popyrin-Monteiro sospesa per pioggia sul 6-4, 4-5. Tra non molto dovrebbero riprendere la contesa, dopodiché toccherà a Riera-Bouzkova prima di. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno ditra Flavioe Rinkyche si preannuncia lunga e combattuta quella tra il romano e l’australiano, uno dei tennisti più in forma del momento, che parte favorito anche considerata la superficie.è un australiano che gioca molto bene sulle superfici veloci, nella passata settimana ha sconfitto agli ottavi di finale del Queen’s Matteo Arnaldi in due tie-break.