L' insospettabile segreto dei pancakes giapponesi e della confettura della signora Tokue

(Di martedì 2 luglio 2024) Doraharu apre alle 11. Quando arriva, dure ore prima, dopo aver bevuto il suo caffè in lattina, Sentar? apre il secchio di plastica pieno di marmellata pronta e la mescola con gli avanzi del giorno prima. Non si fa troppi scrupoli in bottega, almeno non fino all’arrivo, l’anziana donna che accetta il lavoro in pasticceria per la metà(bassa) paga prevista. Tutto, pur di trasmettere il suo amore per l’an, ladi fagioli azuki, il cuore dei dorayaki, i. Siamo nei sobborghi di Tokyo e questa è la storia de Le ricette(ed. Einaudi), graziosa favola moderna che incanta con delicatezza, un libro perfetto da leggere in poche ore sotto l’ombrellone, leggero ma capace di offrire un ritratto agrodolce di tre generazioni a confronto.