Le particelle ultra-fini degli aerei mettono a rischio la salute di 16 milioni di italiani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Di Isde Italia e Transport & Environment Sono 1,6i cittadiniesposti allederivanti dall’aviazione, ossia gli abitanti che vivono in un raggio di 20 km dai due aeroporti più trafficati d’Italia: Roma Fiumicino e Milano Malpensa. È quanto emerge da una ricerca che Transport & Environment ha commissionato a CE Delft e in cui si evidenzia come siano circa 52i cittadini esposti a tali emissioni nelle prossimità dei 32 aeroporti più trafficati in tutta Europa. Lo studio – che ha analizzato i due aeroporticon i maggiori volumi di traffico – quantifica anche i cittadini coinvolti: sono 700.000 i romani che, vivendo in prossimità dello scalo di Fiumicino, sono esposti a questetossiche; mentre sono oltre 900.