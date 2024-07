La visita a sorpresa di Viktor Orbán in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Il primo ministro unghereseandrà oggi nella capitaleper una, secondo quanto anticipato dal Financial Times e dal Guardian, dopo che lunedì Budapest ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea., primo alleato della Russia nell’Ue, dovrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Kyjiv. Sarà il primo viaggio di uno dei politici europei più filorussi da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel 2022. Una fonte ungherese nella notte ha confermato i piani al Guardian: «sarà qui domani, a meno che non ci sia un cambiamento dell’ultimo minuto». Una delle fonti del quotidiano britannico da Budapest ha detto che i piani del viaggio disono stati messi a punto dopo lunghe trattative sulla questione dei diritti per la minoranzadi lingua ungherese, che vive nell’estremo ovest vicino al confine tra i due Paesi.