La principessa Leonor di Spagna e il primo viaggio ufficiale all’Estero

(Di martedì 2 luglio 2024) C’era molta attesa per sapere quale sarebbe stata la prima destinazione internazionale verso la quale ladisi sarebbe recata ufficialmente. Il Ministero degli Affari Esteri ha rivelato di recente che il 12 luglio l’erede al trono partirà per il suo. Si tratta di una tappa importante della sua formazione da futura sovrana. I viaggi di Stato fanno parte degli impegni istituzionali di un monarca. Non stupisce, dunque, la grande attenzione rivolta aldidi. L’erede al trono si recherà in Portogallo, dove sarà ricevuta al Palazzo di Belém dal presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ladelle Asturie sarà accompagnata dal Ministro degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione, José Manuel Albares.