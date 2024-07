James Gunn parla delle foto trapelate sul set di Superman!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Uomo d’Acciaio è più veloce di un proiettile, ma non più veloce di un paparazzo. Ildiè stato avvistato mentre girava nel centro di Cleveland, Ohio, che è stato trasformato nella vivace (e danneggiata dalla battaglia) città di Metropolis. Sebbeneabbia svelato un primo sguardo aldi David Corenswet quando il regista ha condiviso unaufficiale sul set a maggio, i fan hanno ricevuto i primi sguardi non ufficiali su altri personaggi – tra cui Lois Lane di Rachel Brosnahan, Lex Luthor di Nicholas Hoult e Mister Terrific di Edi Gathegi – quando sonoonlinecatturate dal set. Nonostante i valorosi sforzi per coprire gli attori in costume con cappucci e ombrelli neri, non sorprende che le riprese diurne non possano essere completamente nascoste da occhi indiscreti.