Il tragico destino di Davide Baggio | non trova posto sul pullman e affitta l’auto dell’incidente

(Di martedì 2 luglio 2024) Padova, 2 luglio 2024 – Avrebbero dovuto andare inalla Valle dei Re di Luxor, ma per una fatalità il tour operator non hatoa bordo. E così il 56ennee la moglie Chiara Tombolato hannoto un van con l’autista per raggiungere il luogo dell'escursione e unirsi al gruppo. Ma a quell’appuntamento i coniugi veneti non sono mai arrivati:si è schiantata contro il guardrail il lungo il tragitto, nella zona di Hurghada. Secondo le prime informazioni arrivate dall’Egitto, sembra che l’autista abbia perso il controllo della strada, forse per lo scoppio di uno dei pneumatici. L’urto è stato violentissimo. Chiara – che era seduta davanti, vicino all’autista – si è salvata per un soffio ed è subito trasportata all’ospedale El Gouna di Hurghada, dove versa in gravi condizioni.