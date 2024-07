Il Napoli Kvara e l’Italia | parla Mario Zaccaria USSI Campania

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni del presidente dell’. “Italia? Qualcosa in più ci si aspettava, ma fino ad un certo punto. Il materiale umano è quello che è, c’è bisogno di una regolata per chi guida il calcio italiano”. Non solo: per risollevarsi il calcio italiano “Mi riferisco ai calciatori stranieri, le giovani leve del calcio italiano sono importanti, ma se non giocano in Serie A non riescono a maturare. Bisogna avere più coraggio e prendere qualche iniziativa di dare l’obbligo alle squadre di Serie A di far giocare qualche giovane”. Le società “Le società fanno i loro interessi, i fondi stranieri acquisiscono le squadre di Serie A e non hanno interesse per la Nazionale.