Il complesso Pace tra droga e atti vandalici

(Di martedì 2 luglio 2024) I locali delin via Inghilterra "in stato di abbandono", arriva la protesta del Pd di Grosseto. Il Circolodel gruppo Dem del capoluogo ha raccolto la segnalazione di un cittadino sul "gravissimo stato di degrado dei locali nelin via Inghilterra. Spaccio e consumo di stupefacenti – dicono dal Pd – vandalismo e sporcizia rendono sempre più difficile e oneroso l’utilizzo di quegli spazi da parte degli abitanti, associazioni e privati che potrebbero fruirne". "Questi locali, di proprietà comunale e realizzati anni or sono da amministrazioni più lungimiranti di quella attualmente guidata da Vivarelli Colonna – prosegue il Pd – furono pensati per favorire levità sociali, culturali e ricreative, un sicuro luogo di incontro per giovani e anziani,vità che renderebbero a migliorare la qualità della vita nel quartiere e non solo.