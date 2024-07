Hunter Biden denuncia Fox News per revenge porn L’emittente ha trasmesso foto intime dal suo computer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Washington, 2 luglio 2024 –– il figlio del presidente statunitense recentemente condannato per aver acquistato una pistola senza far presente dei suoi problemi con la droga – è pronto a portare in tribunale Fox. Il motivo?ha infattile immagini di nudo del 54enne. Nel mirino la miniserie ‘Il processo a’, che mette in scena un immaginario processo per corruzione, facendo riferimento ai suoi affari in Ucraina e Cina: accuse presenti anche nella realtà, ma che non hanno mai portato ad azioni legali. Ma nonostante il secondogenito del presidente sia interpretato da un attore, sono state trasmesse anche delle immagini reali, che lo raffigurano “nudo nonché impegnato in attività sessuali”, secondo quanto scritto nella