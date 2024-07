Giani sogna le Olimpiadi Folta truppa di modenesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) È una Volleyball Nations League che ha detto molto ma certamente non tutto in chiave olimpica, quella che si è appena conclusa a Lodz con la vittoria a sorpresa (sorpresa?) della Francia di Andreae Roberto Ciamarra. La prima cosa, appunto, riguarda i transalpini, forse considerati dai più fuori dai giochi per raccogliere il bersaglio grosso alle: invece Ngapeth e compagni hanno dimostrato di essere ancora in grado di poter fare la differenza soprattutto nella partita secca, dimostrando contro la Polonia padrona di casa e anche con il Giappone in finale di avere tutte le carte in regola per mettere in difficoltà chiunque con la loro tela di difese, rigiocate, pazienza. A proposito di Giappone, la crescita di Ishikawa e compagni è stata costante e impressionante.