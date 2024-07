Ferrara sotto le stelle | Fantastic Negrito e PFM l’8 e il 9 luglio nella Delizia Estense di Benvignante ad Argenta

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 2 luglio 2024)– Dopo il successo dei concerti di giugno nel Cortile del Castellodicon i sold out di Blonde Redhead e Daniela Pes, la potenza ipnotica dei Dry Cleaning, l’ironia raffinata di Dente e l’energia travolgente di The Murder Capital,letorna per due preziosi live anuova splendida location di questa ventottesima edizione, ladiad(FE). La rassegna, tra le più longeve e di qualità in Italia, conferma dunque il suo spirito eclettico e dinamico, curioso e sempre proiettato verso il futuro, dalla profonda vocazione internazionale ma al tempo stesso attento alla migliore musica italiana. Ecco quindi che la residenza estiva degli Este ad, di recente riqualificata, si prepara a ospitare due suggestivi live immersi nel verde del suo parco.