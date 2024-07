F1 Williams al GP di Silverstone con una livrea speciale

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 2 luglio 2024) La scuderia britannica di F1Racing ha svelato unaper il Gran Premio di Gran Bretagna che si terrà aquesto fine settimana Il team di F1ha rivelato unaUnion Jack in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana sul circuito di. La, che celebra il debutto in patria della squadra, presenta la bandiera del Regno Unito con i nomi dei 1.005 membri del team, intessuti sul cofano motore della FW46. Laè stata realizzata in collaborazione con il designer Rob Gill. Questa vettura sarà guidata da Alex Albon e Logan Sargeant, con Franco Colapinto che prenderà parte alle FP1 al posto di Sargeant. Un modo per celebrare il duro lavoro e la dedizione di tutto il team che, come sottolinea il team principal James Vowles, rappresenta il cuore della scuderia: Lasi sta trasformando da cima a fondo per poter tornare a competere per i vertici, e la nostra gente e la nostra cultura saranno la chiave.