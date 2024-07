Elezioni in Francia Marine Le Pen | Il governo è pronto Ma lei non ne farà parte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Mancano quattro giorni al ballottaggio dellelegislative in. MaLe Pen, il cui partito Rassemblement National è ampiamente in testa dopo il primo turno, si porta avanti e parla già di futuro. L’esecutivo «è», afferma ai microfoni di France Inter e lei, sottolinea, non ne. «Questosarà completo, competente, costituito da persone che hannocipato con noi», afferma Le Pen. E riguardo all’eventualità di dover fare accordi con altre forze politiche pur di governare, spiega: «Non possiamo accettare di andare alse non possiamo agire». Inutile, ribadisce, entrare nell’esecutivo «se non si può cambiare la politica in corso, soltanto per sedersi su una poltrona di ministro». Ma non nasconde che gli esponenti del suo partito «vogliono andarci» ale «vogliono governare».