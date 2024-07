Da Deadpool & Wolverine a Alien | Romulus passando per Oceania 2 | ecco il listino Disney per il 2024-2025

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 luglio 2024) A Ciné – Giornate di Cinema! di Riccione (2-5 luglio),ha svelato il suo nuovocinematografico, una selezione che promette di accontentare tutti i suoi fan, dagli estimatori dell’universo Marvel agli amanti dell’animazione. La programmazione della Casa del Topo include alcuni dei titoli più attesi dell’anno, come, sequel di2,, diretto da Fede Álvarez, il Classico2 e il film live action Mufasa – Il re leone. Ma anche The Fantastic Four, Snow White, Elio e Avatar 3. Insomma, nei prossimi mesi contutti potranno trovare pane per i propri denti. Guardiamo insieme più nel dettaglio ildel. Un’estate esplosiva Una scena di