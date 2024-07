Chiome XXL grazie ai bigodini per le sere d' estate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) A tutto volume. Schiacciare il tasto rewind fino agli anni Novanta quando i capelli erano voluminosi e iun must have per la messa in oiega. Per ledell’2023 ritorna l’hair look stile “vavavum”. Basta creare volume sulle radici e movimento sulle lunghezze. Fonti di ispirazione? Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Jennifer Lopez, ieri come oggi. Capelli mossi2023: le tendenze guarda le foto Leggi anche › Viso tondo, i tagli di capelli e le acconciature per valorizzarlo Capelli voluminosi, torna la piega Nineties con i«Se c’è una cosa che ho imparato riguardo ai capelli, è che levoluminose non passeranno mai di moda.