Camorra ecco il tesoro del clan Contini | 4 mln in contanti diamanti e orologi di lusso per 5 mln

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Denaro contante per oltre 4 milioni di euro. Ed ancora, numerosi preziosi, oggetti in oro,e 48diil cui valore – non inferiore a 5 milioni di euro – è in corso di stima. Questo quanto trovato e sequestrato nel corso dell’operazione interforze eseguita ieri che ha provato come nonostante la detenzione in regime di 41 bis, due elementi apicali delcamorristicoavrebbero continuato a svolgere un ruolo strategico nel sodalizio. Con l’operazione eseguita dalla squadra mobile di Napoli, dal nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e della Scico della guardia di finanza ha portato all’esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, due dei quali già detenuti per altra causa.