Calcoli biliari un nuovo intervento in radiologia su una donna di 69 anni

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – È stata sottoposta ad undi rimozione diper via percutanea prima di essere sottoposta alla rimozione chirurgica della colecisti. L’è stato effettuato dal dr. Nico Attempati dell’equipe del dr. Pasquale Petruzzi, direttore UOSDinterventistica del San Donato di Arezzo. «La signora, unadi 69, non poteva essere trattata per via endoscopica a causa di un pregressodi derivazione gastrica per obesità – spiega il dr. Nico Attempati – La paziente però aveva necessità di procedere alla rimozione deie l’alternativa era quella di unchirurgico di coledocotomia,non esente però da rischi. Pertanto abbiamo deciso di procedere alla rimozione deiper via percutanea».