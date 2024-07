Calciomercato Milan niente da fare per Joshua Zirkzee | comunicazioni interrotte E ora?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 2 luglio 2024) Svolta per ildel: il colpoè praticamente sfumato. Tra le due parti non ci sono piùI tifosi delad inizio giugno stavano già cominciando ad assapre l’idea del tridente composto da Leao,e Pulisic. Tre giovani e talentuosi attaccanti che avrebbero potutole fortune del Diavolo. Per il bomber del Bologna sembrava infatti tutto fatto, maa distanza di un mese la situazione è drasticamente cambiata. Dopo aver deciso di voler pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, infatti, la trattativa per l’olandese si è arenata di fronte ai 15 milioni di euro di commissioni chieste dal suo agente. Troppi. I rossoneri hanno deciso di non piegarsi e per questonon ci sono piùtra le due parti.