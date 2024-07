Bracciante morto a Latina arrestato il titolare dell’azienda | Singh Satnam poteva essere salvato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Con l'accusa di omicidio doloso è statodai carabinieri diAntonello Lovat o,dell'azienda nella quale lavorava, il 31enne indianoil 19 giugno scorso doporimasto vittima, nei giorni precedenti, di un incidente sul lavoro. Si aggrava dunque la posizione dell’imprenditore “sulla scorta delle risultanze della consulenza medico legale”, come rende noto la Procura, che ha variato l'ipotesi di reato inizialmente configurata (omicidio colposo) ed ha contestato a Lovato il reato di omicidio doloso con dolo eventuale. “La consulenza medico legale – si legge in una nota della Procura – ha accertato che ove l'indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità".