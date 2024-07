Basket femminile A2 Un rinforzo per l’Halley Thunder tesserata l’esperta play Bonvecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) LaIlariaè una nuova giocatrice della Halley. Trent’anni, con una lunga esperienza soprattutto in A2, la regista arriva a Matelica dopo aver vestito la maglia della Logiman Broni e aver giocato contro la formazione di coach Sorgentone nei quarti di finale deioff. "Sono veramente contenta di approdare alla– dice la giocatrice trentina – perché questa squadra mi ha positivamente colpito in occasione deioff. So che è un posto in cui si lavora bene e sono subito rimasta entusiasta del programma che coach Sorgentone ha in mente per la prossima stagione. Finora ho sempre giocato al nord Italia e per questo sono molto stimolata dall’idea di approdare in una realtà nuova, con compagne nuove che ho apprezzato molto da avversarie e un allenatore nuovo.