Apprensione a Pomezia – Il M5Slocale | No al fotovoltaico a Campo Jemini metterebbe a rischio la salute di migliaia di cittadini

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 2 luglio 2024) “Abbiamo appreso da poco, dalla documentazione pubblicata sull’Albo Pretorio, della prossima realizzazione di un mega impiantoda 10mila pannelli nella nostra Città, in località”., “No al”, il M5S locale: “L’impianto, corrispondente a circa 12 campi da calcio, genererà un importante aumento di campi elettromagnetici a pochissimi metri dalle abitazioni di molti” Eccola, puntuale, la nota diffusa dal Movimento 5 Stelle di, che tiene a rimarcare: “L’amministrazione Felici sapeva di questo progetto, ha partecipato alla Conferenza dei servizi, chiusa in tempi record, ma non ha ritenuto necessario né opportuno darne comunicazione preventiva in Consiglio comunale, lasciando all’oscuroe Comitati di quartiere.