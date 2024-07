Acqua di rose | la ricetta e i benefici di un elisir millenario

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 luglio 2024) Estate, tempo die di acque. Sostanze rinfrescanti e benefiche non solo per l’organismo ma anche per la pelle, manicure e pedicure compresa. Dopo l’di San Giovanni (da preparare, come da tradizione la notte tra il 23 e il 24 giugno, o quando si vuole perare di tutte le sue proprietà), è tempo di concedere del tempo all’di. Utilizzata come fragranza ed essenza profumata, fin dalla notte dei tempi, sia maschile sia femminile, o come tonico per il viso (amato in particolare dalle nostre nonne e mamme), è anche una bevanda di origine medio orientale. Tutti quei petali e quel colore dalle tante sfumature rosate, mette di buonumore all’istante.