Abuso di un vecchio a novembre non ci sarà Luttwak choc | cosa sa su Biden

(Di martedì 2 luglio 2024)fare con Joe? Negli Stati Uniti se lo chiedono per primi i democratici, a cui il disastroso confronto tv con Donald Trump, il primo in vista delle presidenziali di, pare aver aperto definitivamente gli occhi: le condizioni del capo della Casa Bianca sono preoccupanti, e in tanti hanno iniziato a ragionare sul tema della sostituzione. Ci sono però due problemi: trovare un candidato all'altezza con, di fatto, due soli mesi di campagna elettorale contro un lanciatissimo Trump, è complicato e rischia di esporre il partito a un bagno di sangue alle urne. Secondo, fattore più importante: né Joe né la first lady Jill sembrano mininamente intenzionati a fare il necessario passo indietro. Di questo si discute a Quarta Repubblica, il talk del lunedì sera di Rete 4 condotto da Nicola Porro.