2 luglio settanta anni fa il Palio per la prima volta in diretta tv e in Eurovisione

(Di martedì 2 luglio 2024) Siena, 22024 -c’era stata la radio, ma dal 1954 toccò anche la televisione raccontare ildi Siena. Per la Rai, che aveva iniziato le trasmissioni nell’inverno di quell’anno, fu una vera e propria sfida in più, visto che il segnale doveva varcare i confini nazionali. Il70fa venne infatti trasmesso inin. Vennero installate quattro telecamere e stesi 40 km di cavi in piazza del Campo, la Carriera fu vista in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Olanda, Belgio e Danimarca. Tra gli otto telecronisti, per l’Italia c’era Silvio Gigli, storica voce per ildi Siena. Fu la Contrada dell’Onda a vincere quel, con il fantino Vittorino su Gaudenzia, una tra le coppie più famose della storia paliesca.