Yamal-Williams | la ‘bromance’ che fa volare la Spagna Alla morra cinese per la borraccia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Colonia, 1 luglio 2024 –Nicoe Lamine, che gioia per gli occhi. Sono proprio loro due le gemme della nazionale spagnola, che ha battuto in rimonta per 4-1 la Georgia ieri sera, ottenendo il pass per i quarti di finale, dove la aspetta la Germania. Rispettivamente 2002 e 2007, stanno trascinando la “Roja” in questo Europeo, mettendo in difficoltà tutte le squadre, compresa la nostra Nazionale, per maggiori informazioni chiedere a Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco. Classe e tecnica che si alternano a quel pizzico di incoscienza e spensieratezza giovanile, sono questi gli ingredienti che stanno rendendo grandi questi due ragazzi,loro prima esperienza in un torneo ufficiale con la. In un periodo in cui il nostro ct, Luciano Spalletti, istituisce i comandamenti da seguire e proibisce l’uso di cellulari e PlayStation in ritiro, i baby fenomeni spagnoli si divertono e danno spettacolo in campo, tra una partita a Fifa e un ballo su TikTok.