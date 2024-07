VBS terza in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) città di milano 1 viareggio 2 CITTÀ DI MILANO: Bobo, Panizza, Ricardinho, Amato, Agosta, Alisson, Ilardo, Savarese, Altobelli, Sassari, Catena, Chiodi. All. Cataldo. VIAREGGIO: Carpita, Rombi, Bertacca, Genovali, Ozu, Petracci, Zè Lucas, G. Santini, Ghilarducci, Léo Martins, Gori, Fazzini. All. Corosiniti. Arbitri: Contrafatto di Catania, Schifano di Trapani, Varrà di Catanzaro. Reti: 12’ pt Bertacca (V), 10’ st Gori (V), 9’ st Alisson (M) Note: parziali: 0-1, 0-2; ammoniti Gori (V), Amato (M), Alisson (M), Agosta (M). MESSINA – L’epilogo dellaper la Farmaè Viareggio è un copia-incolla del 2023: a Torre Faro (Messina), i bianconeri superano il Città di Milano (2-1) e chiudono la competizione al terzo posto. Bertacca nel primo tempo e Gori nel secondo segnano le reti che regalano il successo alla formazione di Corosiniti (inutile quella di Alisson nel finale per i lombardi) Nei primi minuti la VBS prova ripetutamente a sbloccare la sfida: al 2’ Léo Martins non trova la porta in sforbiciata, al 3’ Bobo alza in angolo il colpo di testa di Zè Lucas su assist di Ozu mentre al 4’ disinnesca in due tempi la botta di Genovali.