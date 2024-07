Una piattaforma online per facilitare l’incontro tra domanda e offerta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) DECOLLA Orienta Family, lapertranell’ambito del lavoro domestico, in particolare per colf, badanti e baby sitter. Lapermette alle famiglie di poter ricercare personale qualificato in base alle proprie esigenze e ai lavoratori del settore di potersi candidare. Previsto anche uno specifico servizio per le aziende nell’ambito dei piani di welfare aziendale. Orienta Family, ad oggi, conta su oltre 12mila famiglie e datori di lavoro registrati, circa 40mila lavoratori domestici e oltre 5mila busta paghe emesse nel 2023. "Il settore del lavoro domestico in Italia svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del welfare familiare – spiega Giuseppe Biazzo (nella foto in basso), ad del Gruppo Orienta – sia per l’impatto sulle reali opportunità di conciliazione dei tempi vita-lavoro che per l’aiuto che offre nelle situazioni di assistenza dei propri familiari.