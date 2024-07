Una notte show al matrimonio Rodriguez Moser | canta Tony Effe Menu e ospiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Carmignano (Prato), 1 luglio 2024 – Non solo un banchetto nuziale ma un vero e propriodi luci e musica. Il post cerimonia deltra Ceciliae Ignazioa villa “La Ferdinanda” di Artimino, nel comune di Carmignano, è stato un vero e proprio spettacolo con tanto di artisti quotati. Con, in particolare,, checon Gaia uno dei tormentoni dell’estate, “Sesso e samba”. Ilnte si è esibito in quello che alla fine è diventato un quartetto, con lo stesso artista, Ignazio, Ceciliae la sorella Belen. Il tutto su un vero e proprio palco, che era stato allestito al centro del grande spazio esterno dove erano stati sistemati i tavoli per il banchetto. Unche ha rispettato la tradizione italiana.