Tragici incidenti | morto a 26 anni contro un platano ieri a poca distanza l’addio a un giovane papà

(Di lunedì 1 luglio 2024) Modena, 1 luglio 2024 – Ancora una tragedia sulle strade della bassa modenese. La scorsa notte, poco prima dell’1 sulla Panaria est all’altezza del civico 334 un’auto si è schiantataun. Alla guida del mezzo un 26enne che purtroppo è deceduto sul colpo. All’arrivo dei sanitari per ilnon c’era più nulla da fare. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso e per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei pomp. L’incidente si è verificato in località Cadecoppi, a Camposanto e a poche centinaia di metri da dove la notte prima ha perso la vita sempre sulla strada un. Sul posto stanotte per i rilievi di rito sono intervenuti i carabin. .