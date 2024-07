Tour de France 2024 | Biniam Girmay beffa tutti a Torino Carapaz Maglia Gialla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Prima volata molto confusionaria alde. Una caduta sul finale scombina i piani di tanti dei velocisti e aspunta a sorpresache trova il secondo successo in un Grande Giro dopo quello nella Corsa Rosa. Cambia anche la: grazie ai piazzamenti passa al comando Richard. Particolare la prima parte di frazione odierna con i corridori che hanno viaggiato praticamente ad un passo turistico. Sarà per ciò che c’è stato nei giorni scorsi, sarà per l’attesa per la tappa di domani, sará per il caldo e per la lunga distanza, ma c’è stato un tacito accordo in gruppo. Le uniche piccole emozioni sono arrivate al traguardo volante, con Pedersen a primeggiare su Philipsen, e sui GPM con Abrahamsen e l’idolo di casa Matteo Sobrero a portare a casa i punti.