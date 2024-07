Taranto scontro fra due furgoni | un morto fra le lamiere accartocciate VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancora sangue sulle strade italiane. Questa volta l’incidente mortale è avvenuto nel territorio di, sulla provinciale che collega Fragagnano e Monteparano. Lofra dueha causato la morte di un 35enne. L’incidente si è verificato in prossimità di una rotatoria. Per cause ancora da accertare i due mezzi sono venuti a contatto e, nonostante l’impatto no sia stato violento, uno dei duedi è ribaltato, finendo su un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente la vettura era vuota. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Fragagnano e di Manduria, insieme con i vigili del fuoco di. I soccorritori hanno estratto i due passeggeri del furgone che arrivava da Fragagnano, intrappolati tra ledel veicolo accartocciato.