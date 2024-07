Sta tornando | vacciniamoci! Bassetti nuovo allarme Covid | cosa ha detto L’intervista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dottore Mister Hyde. Un giorno dice una, il giorno dopo un’altra. Come ad esempio quando l’11 giugno diceva che ilfosse un “capitolo chiuso“. Così: “In questo 2024 ilnon è più un problema: solo 2 ricoveri per casi impegnativi nei primi 5 mesi nel reparto che dirigo. Segno che la variante Omicron, unita all’immunità prodotta da vaccinazioni e infezioni naturali, hanno reso questo virus meno importante, frequente e aggressivo”. Molto bene. Poi il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova, ospite di TgCom24, è tornato incredibilmente a fare allarmismo, spiegando che bisogna tornare a fare il vaccino: “In questa parte di questo mese di giugno c’è un ritorno del. Con questa variante Kp3 che è una variante molto contagiosa che però fortunatamente nella stragrande maggioranza delle persone dà quadri non gravissimi”.