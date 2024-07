Spalletti come certi nuovi docenti di football si avvita su parole gonfiate e senza senso Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024)di, sisu. Lo scrive Ilcon Tony Damascelli. La sensazione immediata è che la squadra non abbia una identità definita, non perché il commissario tecnico non abbia avuto iltempo opportuno a disposizione ma perché il disegno di gioco non è chiaro, lucido, definito. Diceva Osvaldo Bagnoli il calcio è semplice ma gli allenatori lo rendono complicato e allora il terzino faccia il terzino, il mediano faccia il mediano e gli attaccanti pensino a fare gol. Elementare no? Invecedi, sisu pensieri eche risultano vuoti di sostanza, moussenella frase che lo stesso toscano ha pronunciato subito dopo la fine della partita: «Il secondo gol ci ha dato un colpo alla moralità».