Spagna la Corte Suprema nega l’amnistia a Puigdemont Per il leader indipendentista è confermato anche il mandato d’arresto

(Di lunedì 1 luglio 2024) Niente amnistia, resta il. E’ la decisione che la, in, ha preso nei confronti dell’ex presidente della Catalogna Carlesdel partito Junts, che fa parte della coalizione che tiene in piedi il governo Sànchez. L’ex governatore è sotto processo per appropriazione indebita di fondi pubblici in occasione del referendum per l’indipendenza indetto nel 2017., come noto, è finora sfuggito a lungo alla giustizia –a differenza di altripolitici indipendentisti come il suo ex vice Oriol Junqueras – rimanendo latitante in Belgio. La decisione del Tribunal Supremo valeper l’eurodeputato, recentemente rieletto, Toni Comìn (lui di Junts) e conferma l’interdizione dai pubblici uffici di altri dirigenti come lo stesso Junqueras (che è esponente di Erc, la sinistra).